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Эксперт назвал новый прогнозный диапазон для курса рубля

Финэксперт Рясков: курс доллара в апреле останется в диапазоне 90-94 рубля

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Global Look Press

В апреле поддержку рублю, как и ранее, будут оказывать жесткая монетарная политика Центробанка и растущие цены на нефть. Об этом рассказали «Газете.Ru» в УК ПСБ.

«Мы считаем, что ключевым фактором для дальнейших значительных колебаний курса рубля может стать решение о продлении или приостановлении принудительной продажи валютной выручки экспортерами, которое будет принято в апреле», – отметил управляющий директор по инвестициям Николай Рясков.

В УК пояснили, что ключевым фактором для дальнейших значительных колебаний курса рубля может стать решение о продлении или приостановлении принудительной продажи валютной выручки экспортерами, которое будет принято в апреле.

До этого эксперт по фондовым рынкам БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что после завершения налогового периода в России 28 марта курс доллара может составить 93-93,5 рубля. Финансист предрек ослабление курса рубля после 28 марта.

Ранее финансист заявил о повышенном спросе на валюту в России.

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