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Финансист предрек ослабление курса рубля после 28 марта

БКС: доллар будет стоить 93,5 рубля после окончания налогового периода в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Доллар будет стоить 93-93,5 рубля после окончания налогового периода в России 28 марта. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль поначалу дешевел, реагируя на информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», которая появилась в пятницу после завершения торгов на валютном рынке. Доллар 25 марта установил недельный максимум немного выше 93 руб. Правда, рубль удержался от развития более глубокой просадки и вскоре перешел к восходящим попыткам», — отметил эксперт.

Поддержку рублю оказывает налоговый период, пик которого приходится на понедельник и четверг на этой неделе 25 и 28 марта . Затем дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров исчезнет, что может способствовать ослаблению рубля, заключил Бабин.

Курс доллара может подняться до 95 руб. в апреле, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. В основном ослабление курса рубля может быть связано с увеличением оттока капитала на фоне усиления террористической опасности, пояснил экономист.

По данным Мосбиржи на 16:54 мск 25 марта, доллар стоит 92,8 руб. На торгах с утра американская валюта поднималась до 93,05 руб. впервые с 18 марта.

Ранее аналитик объяснил доллар выше 93 рублей терактом в «Крокусе».

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