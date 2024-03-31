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Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Экономист Васьбиева рассказала о вариантах повышения пенсионных выплат

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России максимальный размер пенсии может достигать 76,5 тысяч рублей при определенных условиях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева.

По ее словам, для получения высокой пенсии существует несколько вариантов. Первый — продолжать работать после выхода на пенсию и зарабатывать дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

«Это позволит сохранить пенсию в том же размере, что и для неработающего пенсионера, но только без ежегодной индексации. Однако стаж и баллы будут накапливаться», — пояснила экономист.

Второй способ доступен для ИП, самозанятых, нотариусов, адвокатов, живущих за границей и безработных.

«Они могут купить пенсионные баллы, сделав дополнительный взнос в Пенсионный фонд России», — отметила Васьбиева.

Еще один вариант — платить взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части пенсии.

«Инвестируя в различные финансовые инструменты, НПФ будет получать доход, за счет которого размер пенсии увеличится», — сказала специалист.

Самостоятельно копить на пенсию можно, формируя собственный портфель из облигаций, добавила экономист. Наиболее высокие пенсии — около 150 тыс. руб. — выплачиваются на Крайнем Севере с учетом районного коэффициента.

До этого стало известно, что в России выросла доля финансово неустойчивых домохозяйств.

Ранее в Госдуме рассказали, как самозанятым увеличить будущую пенсию.

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