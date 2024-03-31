Эксперт рассказал, чьи пенсии не проиндексируют в апреле

Чиновники, представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии с 1 апреля. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Как рассказал Ляшок, размеры пенсионных выплат в апреле с учетом индексации социальных пенсий увеличатся для большинства категорий пенсионеров.

«Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», — сказал он.

Для этих категорий граждан индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре 2023 года, пояснил старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС.

Он добавил что индексации зарплат госслужащим в 2023 году не было, за исключением президента, премьер-министра, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

До этого сообщалось, что средний размер социальной пенсии с 1 апреля достигнет в России 13,5 тыс. руб.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.