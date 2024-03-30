ЦБ заявил о ключевой роли юаня для резервных активов

Центральный банк России считает, что роль юаня для формирования резервов является ключевой, а диверсификация данных активов валютами других стран ограничена рисками. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Возможности дальнейшей диверсификации резервных активов за счет валют и финансовых инструментов стран, не являющихся недружественными, ограничены рисками, присущими этим валютам и экономикам. Курсы этих валют высоковолатильны, рынки низколиквидны, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

До этого сообщалось, что внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. Это минимальный показатель с 2007 года. За январь–декабрь показатель уменьшился на $68,2 млрд. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на треть, до $32,7 млрд, внешние обязательства по валютным госбумагам — на 9,2% до $14,8 млрд, по ОФЗ — на 41,2% до $16,537 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года долговая нагрузка на российскую экономику сократилась. Так, отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8% (-0,7 п. п.), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — до 1,6% (-0,4 п. п.).

Ранее Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ.