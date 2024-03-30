Россияне закупились авто в кредит

Россияне в феврале оформили 101 тыс. займов на покупку автомобиля. Показатель стал максимальным за последние пять лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Общая сумма выданных по итогам прошлого месяца автокредитов составила 147 млрд рублей. Значение на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 года и почти на четверть превышает показатель января 2024-го.

Средний чек на новую машину в феврале составил 1,65 млн рублей, с пробегом — 1,32 млн рублей.

Основная причина высокого спроса в том, что люди боятся повышения цен с 1 апреля из-за ужесточения правил ввоза машин в РФ, отмечают эксперты рынка. Также играет роль отложенный спрос и скидки на прошлогодний модельный ряд.

При этом россияне предпочитают оформлять кредит на максимально возможный срок — семь лет. По итогам неполного первого квартала, каждый второй заем был подписан именно на таких условиях.

На днях шведский автоконцерн Volvo Cars выпустил последнее авто на дизельном топливе в своей истории. Компания решила полностью перейти на электромобили.

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