В украинском регионе ограничили электроснабжение промышленности

Глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире украинского телемарафона заявил, что были введены ограничения на электроснабжение промышленности в Криворожском районе Днепропетровской области.

«Сегодня ограничено электроснабжение промышленности в Днепропетровской области, в частности в Криворожском районе», — сказал он.

Кудрицкий добавил, что в Харькове, где из-за сложной ситуации ведутся восстановительные работы, также применяются графики отключений. При этом ограничения электроснабжения отменили в Одесской и Хмельницкой областях.

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что ситуация все время меняется.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. «Укрэнерго» предупредило, что ситуация может ухудшиться.

Ранее эксперт сообщил, что удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ.