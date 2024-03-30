Молдавские фрукты и овощи могут вернуться в Россию

Молдавия предпринимает шаги для снятия ограничений на поставки растительной продукции в Россию. Депутаты местного парламента провели встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, на которой обсудили возобновление экспорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на отсутствие диалога с правительством в Кишиневе руководитель Россельхознадзора продемонстрировал открытость к преодолению этой проблемы и работе с молдавскими производителями напрямую. Они готовы принимать наши товары», — рассказал об итогах переговоров депутат парламента республики, член бюро партии «Возрождение» Александр Нестеровский.

По возвращении в Молдавию депутаты проведут встречи с фермерами, чтобы проинформировать их о возможности прямой торговли с РФ. Предполагается, что товары будут поставляться на российские склады, где будут проходить фитосанитарные проверки и направляться в магазины.

С 4 декабря 2023 года Россельхознадзор вернул ограничения на ввоз растительной продукции из Молдавии. Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов.

До этого россиян предупредили, что бананы могут исчезнуть из магазинов.

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