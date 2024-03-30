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Медведева рассказала, на чем зарабатывает помимо фигурного катания

Фигуристка Медведева: дополнительный доход приносит реклама на YouTube

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Российская спортсменка Евгения Медведева призналась, что фигурное катание — не единственный ее источник заработка. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Несладкий бизнес».

«На YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня», — рассказала фигуристка.

Сумму своих доходов она не раскрыла.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали. В конце 2021 года она объявила о завершении карьеры. В прошлом году спортсменка завела собственное YouTube-шоу.

Самую крупную выплату Медведева получила за победу на чемпионате мира — около $24 тыс.

До этого стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста Льва Лещенко. Оказалось, что он заработал 20 млн рублей на своем бизнесе.

Ранее в России появился еще один долларовый миллиардер.

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