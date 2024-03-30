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Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле

ОАЭ и Китай вошли в топ-5 доступных зарубежных морских направлений в апреле

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Depositphotos

Турция возглавила топ-5 самых доступных зарубежных морских направлений для россиян в апреле. Об этом пишет АТОР.

Самый дешевый тур в Турцию с перелетом, «все включено» и пятизвездочным отелем на 10 ночей обойдется в 128 005 рублей на двоих. Это на 11,5% дешевле, чем в начале марта.

На втором месте ОАЭ. Минимальная стоимость тура из России в Эмираты с перелетом и четырехзвездочным отелем на 10 ночей составит 129 686 рублей на двоих. Цены на 20% выше, чем месяцем ранее. Дело в том, что апрель для ОАЭ традиционно является высоким сезоном.

В этой же ценовой категории находятся китайский Хайнань и Египет. Туры туда стартуют от 131 тыс. рублей на двоих. Пятерку доступных морских направлений замыкает Таиланд. Самый дешевый тур в эту азиатскую страну на 10 ночей с перелетом обойдется в 150 876 рублей на двоих.

До 190 тыс. рублей можно найти туры на Шри-Ланку, в Гоа, Вьетнам и Бахрейн. Поездка в Катар, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы обойдется дороже — в 220–270 тыс. рублей на двоих.

Самое дорогое направление — Маврикий. Цена тура на экзотический остров стартует от 375 тыс. рублей.

До этого сообщалось о резком падении турпотока из России в Турцию.

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