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Мосбиржа исключит Apple, Tesla и еще более 600 акций из списка допущенных к торгам

Мосбиржа с 1 апреля исключит 639 иностранных акций из списка допущенных к торгам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С 1 апреля Мосбиржа исключит 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

В перечень вошли по большей части крупные американские компании. Среди них — Apple, Alphabet, Amazon, ebay, Nike, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и другие.

«Данное решение носит технический характер. Торги указанными ценными бумагами в Основном режиме не осуществляются с 28 февраля 2022 года», — отмечает Мосбиржа.

До этого площадка допустила расширение времени торгов. В возможные планы Мосбиржи входит организация круглосуточных сессий.

На днях основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество. Предприниматель сделал заявление «в извиняющемся тоне», признав, что принимал «эгоистические решения».

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа может стать площадкой для публичных размещений санкционных компаний.

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