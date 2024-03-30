В Пентагоне выявили перерасход средств ВМС США, выделенных Киеву в 2022 году

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении инспектора отмечается, что перерасход был превышен в три раза. ВМС порекомендовали принять меры по внедрению превентивного контроля, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем.

В публикации подчеркивается, что в 2024 году у военных были средства, чтобы покрыть перерасход, но в будущем их может не оказаться.

Также ВМС были направлены рекомендации, которые дадут возможность устранить последствия перерасхода 2022 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Глава государства добавил, что Украина увеличивает число собственных систем ПВО, но этого недостаточно.

На этой неделе Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.