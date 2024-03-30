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В Чечне в 2024 году планируют построить, отремонтировать и благоустроить более 150 объектов

На реализацию нацпроектов в Чечне направят 20,6 млрд рублей

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что более 20,6 млрд рублей направят в регионе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство более 150 объектов в рамках нацпроектов. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках других государственных программ будут реализованы еще 57 проектов, на них будет направлено более 5 млрд рублей.

Больше всего, около 6,3 млрд рублей, используют для строительства аэропорта и аэровокзального комплекса общей площадью 40 тыс. кв. метров, подчеркнул председатель правительства Чечни

Также планируется построить восемь объектов здравоохранения, 11 школ, ряд спортивных и культурных объектов, инженерные коммуникации, провести ремонт, реконструкцию и строительство 67 участков автомобильных дорог протяженностью 123,3 км, а также возвести восемь мостов, утверждает Хучиев.

По его словам, это далеко не полный список.

В 2022 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская республика вошла в тройку лидеров в стране по реализации национальных проектов, благодаря автоматизации процесса освоения финансовых средств.

Ранее Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне.

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