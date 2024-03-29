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Сбербанк профинансирует 88 гостиниц в 36 регионах России

Финансирование Сбером льготных кредитов для туриндустрии достигло 230 млрд рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

По итогам первой и второй волн реализации утвержденной правительством РФ программы льготного кредитования туристической инфраструктуры Сбер финансирует 21 гостиничный проект с общим лимитом кредитования 43 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В компании отметили, что в рамках третьей волны, прием заявок по которой завершился в феврале, Минэкономразвития одобрило еще 67 проектов на 187 млрд рублей с учетом участия в синдицированной сделке, поданных со стороны банка.

Программа реализуется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Льготные кредиты выдаются на строительство или реконструкцию гостиниц и многофункциональных центров, что стимулирует развитие всей туристической отрасли России. Сейчас объем кредитного портфеля Сбера превышает 125 млрд рублей — это на 20% больше, чем год назад.

Учитывая сроки строительства гостиниц и темпы использования инвесторами кредитных средств, в Сбере прогнозируют дальнейший рост кредитного портфеля компании по госпрограмме.

Ранее сообщалось, что в России появится новый способ заселения в отели. Кабмин принял постановление о заселении в отели при помощи биометрии.

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