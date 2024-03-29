Премия «Событие Года» отметила серию мероприятий Альфа-Банка

Состоявшая в столичном концертном зале «Академия» премия «Событие года» отметила серию мероприятий для предпринимателей Альфа Конфа, организованную Альфа-Банком. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Альфа Конфа для предпринимателей, которую Альфа-Банк запустил в 2023 году, забрала сразу две награды золото — за «Лучшее Road шоу» и серебро — за «Лучшее деловое событие».

Альфа Конфа — серия бесплатных масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц мероприятие проводится в новом городе.

Главная тема Альфа Конфы — мышление предпринимателей. Спикеры и топ-менеджеры компании рассказывают о том, что подталкивает бизнесменов создавать новые проекты, принимать решения и добиваться результата.

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина, в этом году мероприятие для предпринимателей пройдет в 50 городах России.

«Мы верим, что бизнес малым не бывает, и в рамках Альфа Конфы предлагаем предпринимателям лучших спикеров и лучший нетворкинг с такими же предпринимателями.

Спасибо нашей команде, которая в 2023 году сделала лучшее деловое событие и Road-шоу в 12 городах России с участием 15 тыс. предпринимателей», — заявил том-менеджер компании.

Ежегодная национальная премия «Событие года», целью которой является повышение значимости событийной индустрии, прошла в двенадцатый раз.