Из доклада, распространенного пресс-службой аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, следует, что товарооборот России и Соединенных Штатов в период с 2013 по 2023 год сократился более чем в семь раз. Данные из документа передает ТАСС.

Из документа следует, что объем товарооборота между странами сократился с $38,2 млрд в 2013 году до $5,2 млрд в 2023 году.

Это падение объясняется пандемией COVID-19, а также «геополитической напряженностью» и «направленной внутрь промышленной и торговой» политики РФ. Эксперты отмечают, что снижению товарооборота послужили «американские санкции и меры экспортного контроля».

До этого чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что новая схема работы США и Турции по санкциям может негативно отразиться на торговле и объемах товарооборота с Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры обращаются к нему с просьбой не допустить Дональда Трампа на пост главы государства.