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В России оспорили права X5 Group на ее российскую «дочку»

Минпромторг подал заявление о приостановке прав X5 на дочернюю компанию в РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министерство промышленности и торговли РФ подало заявление в суд о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую «дочку» — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее информации, Минпромторг уведомил компанию о соответствующем заявлении в Арбитражный суд Московской области.

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что крупные ретейлеры, такие как X5, увеличивают импорт бананов из различных стран. X5 получила первую тестовую партию бананов из Индии и ожидает поставку из Коста-Рики. Планируется также импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.

X5 управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Ранее в Россию пришли два новых международных бренда.

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