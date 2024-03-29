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Экономист допустил сокращение доли финансово неустойчивых семей в России

Экономист Лобода предрек падение доли финансово неустойчивых семей на 10 п.п.

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Доля финансово неустойчивых семей в России через год сократится на 10 процентных пунктов. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя статистику ВШЭ. По данным института, доля россиян, находящихся в финансово неустойчивом положении, выросла с 56,4% в середине 2023 года до 62,4%.

«Скорее всего, максимальная доля таких семей может составлять 30-40% от всех российских семей. Но даже если предположить, что цифра верна, то по мере роста зарплат в стране, начавшегося в 2023 году, доля финансово неустойчивых семей должна сокращаться. Также должен повлиять и рост процентных ставок, который с начала года уже немного охладил ипотечный бум», — отметил Лобода.

По его мнению, чем выше будут требования к заемщикам в виде, например, высокого первоначального взноса по ипотеке, чем меньше банки будут выпускать и агрессивно навязывать населению кредитные карты, тем скорее показатель числа финансово неустойчивых семей начнет падать в сторону нуля или очень небольшой процентной доли.

Он назвал не совсем корректным объединение в одну категорию финансово неустойчивого положения закредитованности и отсутствия сбережений.

Свою статистику авторы ВШЭ представили 28 марта, ее привело РБК. Финансовую неустойчивость авторы исследования ВШЭ определили в широком и узком смыслах. В широком — это домохозяйства без ликвидных сбережений или с признаками перекредитованности, когда на обслуживание кредита уходит от 30% дохода или есть просрочки по платежам. Таких насчитывается 62,4%. В узком смысле финансово неустойчивыми считаются семьи без сбережений в сочетании с низкой самооценкой материального положения или перекредитованностью. Таковых, по оценке авторов, 21,4%.

Ранее ЦБ для «Газеты.Ru» оценил темпы роста цен в России.

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