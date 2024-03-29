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Греческая компания подала в суд на «Газпром» за слишком дорогой газ

Греческая DEPA через суд потребовала от «Газпрома» снизить цены на газ

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Павел Львов/РИА Новости

Греческая газовая компания DEPA Emporias начала судебное разбирательство с «Газпромом» из-за отказа российского поставщика предоставлять скидку на газ. Об этом сообщил глава DEPA Константинос Ксифарас. Его слова приводит местный новостной портал OT.gr.

«Наше намерение — решить вопрос в двустороннем порядке, и в этом направлении мы [готовы] исчерпать все возможности. У нас должна быть конкурентоспособная цена, а на данный момент ее нет», — заявил Ксифарас.

При этом глава греческой компании отметил, что DEPA сохраняет открытым канал связи с «Газпромом» и продолжает переговоры по вопросу.

Разногласия относительно отпускных цен на российский газ возникли между сторонами еще в ноябре 2022 года. Тогда, как утверждают в Греции, «Газпром» не выполнил условия контракта на поставку газа по конкурентоспособной цене. Российская сторона, в свою очередь, требует от DEPA €400 млн компенсации за нарушение условия обязательного получения минимальных объемов топлива от «Газпрома».

Накануне сообщалось, что Европа завершит отопительный сезон с рекордными запасами газа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о запуске первой очереди «Арктик СПГ-2».

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