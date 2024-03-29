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Финансист объяснил колебания курса рубля 29 марта

Финансист Бабин связал колебания курса рубля 29 марта со Страстной пятницей

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Игорь Руссак/РИА Новости

Колебания курса рубля к доллару и евро на торгах Мосбиржи 29 марта связаны со Страстной пятницей у католиков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах может выступать одной из причин разнонаправленной динамики рубля. Правда, мировой валютный рынок как раз работает, но зарубежные участники нашего также могут в большинстве своем отсутствовать из-за праздников, что способно несколько нарушить у нас кросс-курсы валют, а также ослабить ликвидность предложения валюты на финансовом рынке », — отметил эксперт.

Он добавил, что поддержка рубля со стороны налогового периода потеряна, однако пока не наблюдается недостатка предложения иностранной валюты. Вероятно, оно обеспечивается постепенным улучшением ситуации с платежным балансом страны благодаря подорожавшему в последние месяцы сырью, счел финансист.

По прогнозам Бабина, если за выходные и на следующей неделе геополитическая обстановка и санкционный режим существенно не изменятся, доллар будет находиться в диапазоне 92–93 руб.

Рубль на торгах Мосбиржи в пятницу вслед за негативным стартом резко укрепился, но в начале основной сессии вновь сдал позиции. Правда, нисходящее движение также не поучило развития: российская валюта быстро восстановилась и торгуется в умеренном плюсе. По данным биржи на 15:09 мск, доллар стоит 92,3 руб. Курс американской валюты 29 марта поднимался до 92,7 руб. и опускался до 92,1 руб.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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