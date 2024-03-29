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В Подмосковье резко подорожал один тип квартир

Цены на новые квартиры в Подмосковье за год выросли на 10,5%

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Квартиры в новостройках ближнего Подмосковья за последний год подорожали в среднем на 10,5%, до 9,4 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Наибольший рост цен на «первичку» зафиксировали в Красногорске. За год стоимость квартир в этом городе выросла на 20,2%, до 9,6 млн рублей. Следом идет Ленинский городской округ (+17%, 9,4 млн рублей). Тройку лидеров замыкают Котельники. Там квартиры за 12 месяцев подорожали в среднем на 15,7%, до 7,8 млн рублей. В топ-5 также вошли Балашиха (+10,4%) и Люберцы (+9,3%).

Эксперты объясняют рост цен высоким спросом на недвижимость в Подмосковье.

До этого стало известно, при каком условии цены на «первичку» В РФ могут упасть.

Ранее сообщалось о спаде интереса россиян к зарубежной недвижимости.

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