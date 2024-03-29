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Украина и США заключили договор об отсрочке выплат по государственному долгу

Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина и Соединенные Штаты заключили соглашение по отсрочке материальных выплат по государственному долгу. Об этом сообщает украинский новостной портал о финансах и инвестициях «Минфин» в своем Telegram-канале.

Согласно информации ресурса, свои подписи под соответствующим договором поставили глава украинского министерства финансов Сергей Марченко и чрезвычайный полномочный посол США на Украине Бриджит Бринк.

По оценке минфина республики, заключение этого документа поможет снизить долговую нагрузку на госбюджет страны и направить финансовые средства на нужды социальной и гуманитарной областей.

Перед этим стало известно, что Соединенные Штаты потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд, с сентября 2023 года Вашингтон выделил Киеву $13 млрд, эта сумма не является окончательной, поскольку США заменяли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы.

Ранее на Украине объяснили выгоду Трампа от помощи Украине.

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