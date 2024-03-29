В России резко сократилось производство бензина

Производство бензина в России за период с 18 по 24 марта сократилось на 7,4% к предыдущей неделе, опустившись до 107,8 тыс. тонн в сутки. В годовом выражении показатель упал на 14,3%. Такие данные приводит Росстат.

Для сравнения: с 13 по 19 марта объем производства топлива составил 111,3 тыс. тонн в сутки.

Стоимость бензина в рознице по итогам прошлой недели увеличилась на 0,08%, что стало самым сильным приростом за последние 11 недель. С начала года розничные цены выросли на 0,63%.

Выпуск дизельного топлива за неделю, напротив, ускорился на 0,6%, до 1648,1 тыс. тонн. При этом в феврале производство дизеля падало стремительнее, чем производство бензина.

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