Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Курс доллара на следующей неделе составит 91-93 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«С учетом завершения налогового периода в России 28 марта валютная пара может временно тяготеть к верхней границе диапазона, однако дальнейшего развития ослабления нацвалюты мы не ждем. Во-первых, в курс рубль-доллар начали транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся в последние недели», — отметил Бахтин.

По его словам, даже небольшого улучшения баланса в части предложения инвалюты достаточно, чтобы рубль почувствовал себя уверенней.

Во-вторых, эффект от высоких ставок в экономике продолжает накапливаться, что оказывает рублю фундаментальную поддержку, подчеркнул инвестстратег. Наконец, продолжают действовать нормативы по репатриации и продаже экспортной выручки, а ЦБ выходит на рынок с ежедневными интервенциями, что также помогает стабилизировать курс, заключил Бахтин.

Из негатива для рубля эксперт назвал напряженный геополитический и новостной фон, повышенные бюджетные расходы, активный импорт.

По данным Мосбиржи на 11:02 мск 29 марта, доллар стоит 92,2 руб. Американская валюта подешевела на 30 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов 28 марта.

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