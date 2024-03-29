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Япония разрешила иностранцам работать еще в четырех сферах

Япония разрешила завозить иностранцев для работы еще в четырех сферах экономики

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Reuters

Правительство Японии разрешило использовать специалистов из других стран еще в четырех сферах экономики. Теперь иностранцы могут работать в 12 отраслях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабинет министров Японии.

Применять труд иностранных рабочих разрешили для пассажирских и грузовых автомобильных перевозках, на железной дороге, в лесном хозяйстве и лесопереработке. Для этого приезжие должны иметь соответствующие знания и навыки. От претендентов на должность водителей такси и автобусов также потребуется углубленное знание японского языка.

Мера призвана смягчить острый дефицит кадров в Японии. До 2030 года в страну планируется завести порядка 820 тыс. иностранных работников.

До этого японские профсоюзы добились от крупных компаний рекордного за последние 30 лет повышения зарплат сотрудникам. Одним из решающих факторов стало усугубление нехватки трудовых ресурсов.

Ранее в России назрел новый кадровый кризис в одной из отраслей экономики.

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