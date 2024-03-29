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Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией 

Токио на год продлил отмену льготного режима в торговле с Москвой 

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Eugene Hoshiko/AP

Правительство Японии приняло решение продлить на еще один год отмену льготного режима в торговле с Россией из-за обстановки на Украине. Об этом написало агентство Kyodo.

Изначально отмена режима наибольшего благоприятствования была введена до 31 марта, однако на последнем заседании 29 марта было принято решение продлить этот срок до конца марта 2025 года.

Эта мера была введена японской стороной в марте 2022 года и уже продлевалась в 2023 году.

До этого произошел рекордный обвал курса иены.

Bloomberg со ссылкой на свои источники написал, что иена упала до минимума с 1990-х из-за разрыва процентных ставок с США — курс рухнул после повышения ключевой ставки Банком Японии на 0,25%, до 0,5%.

После экстренной встречи представителей минфина, Центробанка и регулятора финрынка чиновники указали, что нынешнее катастрофическое обрушение иены имеет «спекулятивные основания». Министр финансов Сюнити Судзуки предупредил, что Токио рассматривает «все варианты действий» для сдерживания падения нацвалюты.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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