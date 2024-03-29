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Россиян предупредили о подорожании какао

Экономист Чеглов: в ближайшие полгода какао в магазинах России подорожает на 20%

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В ближайшие полгода цены на какао в российских магазинах вырастут на 15-20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя резкий рост стоимости какао-бобов.

«На фоне неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы логистики и резкого роста фьючерсных цен, ожидать рост розничных цен на какао нужно несколько выше предполагаемой инфляции. Потребитель спокойно отреагирует на 15-20% роста розничных цен в массовом сегменте в ближайшие полгода», — сказал экономист.

Какао в российских магазинах стоит от 185 руб. до 2 тыс. руб. за упаковку. Исходя из оценки, диапазон цен на какао может составить от 222 руб. до 2 400 руб.

23 марта мировые цены на какао-бобы превысили отметку в $8900 за тонну, побив очередной исторический рекорд. С начала года котировки взлетели более чем в два раза.

До этого Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15% из-за подорожания какао-бобов.

Ранее «Газета.Ru» назвала цены на шоколадную продукцию в России.

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