Стало известно, как часто россияне устраивают пожары и потопы при аренде дач

Более трети респондентов (35%) случайно портили имущество, устраивали пожар или потоп в арендованной загородной недвижимости. Об этом свидетельствуют опрос компании «Росгосстрах», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В качестве компенсации 48% оставляли залог владельцу, а 36% выплачивали полную стоимость испорченного.

Среди других проблем при аренде загородного жилья 32% россиян назвали обман со стороны арендодателя: дом отличался от заявленного на фото, им не вернули залог или же они вовсе не смогли заселиться после оплаты аренды.

Согласно опросу более половины россиян (59%) предпочитают отдыхать за городом, однако не имеют собственного дачного участка. При этом 54% респондентов арендуют дачные дома или коттеджи, а треть из них (32%) считает такой отдых неоправданно дорогим.

Популярность аренды дачных домов подтверждается тем, что 78% опрошенных прибегают к этой услуге чаще, чем раз в год, причем 7% снимают коттеджи каждые выходные. При этом треть (33%) выбирают дома стоимостью до 10 тыс. рублей в сутки, 34% — от 10 до 50 тыс. рублей, а 24% готовы арендовать коттедж дороже 100 тыс. рублей в день.

До этого ипотечный брокер предрек рост цен на аренду квартир в России.

Ранее в России ужесточили правила посуточной аренды квартир.