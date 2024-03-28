Руководитель «Волонтерской роты» заявил, что враги высоко оценили работу активистов России

Внесение активистов «Волонтерской Роты» в базу украинского сайта «Миротворец» говорит о том, что участники добровольческого молодежного общественного движения на правильном пути, заявил «Газете.Ru» руководитель организации, участник специальной военной операции, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени Станислав Кузьменко.

По его словам, в настоящий момент участники движения проводят работу по развитию в новых субъектах России региональных отделений «Волонтерской роты», привлекают местную молодежь к участию в волонтерских и патриотических акциях.

«Рад, что работу «Волонтерской Роты Боевого Братства» и моего родного подразделения ГРОМ «Каскад» высоко оценивают наши враги. Это придает сил и уверенности в том, что мы на правильном пути, все звонят и поздравляют. Нас не сломить», — сказал Кузьменко.

Ресурс «Миротворец» составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся, по мнению авторов «Миротворца», сепаратистами или «агентами Кремля». В эту базу попадают российские политики, общественные деятели, журналисты, артисты, политологи.

Ранее на сайте «Единой России» появилась информация, что в базу «Миротворец» внесены 22 добровольца «Молодой гвардии Единой России» и 25 добровольцев «Волонтерской Роты», которые в качестве добровольцев участвовали в спецоперации по защите Донбасса в рядах батальона ГРОМ «Каскад».

В их числе — руководитель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко и руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин.