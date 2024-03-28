Нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей. об этом говорится в сообщении компании.

«Yandex N.V. заключила окончательное соглашение с консорциумом покупателей о продаже всех бизнесов группы в России», – рассказали в «Яндекс».

Также сообщается о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

21 марта в Яндекс Еде стал доступен новый экспериментальный сценарий «Гид», который расширяет функционал сервиса.

До этого сообщалось, что Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начнет выпускать одежду под своими брендами.