Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России

Yandex N.V завершила реорганизацию группы и подготовила активы к продаже

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей. об этом говорится в сообщении компании.

«Yandex N.V. заключила окончательное соглашение с консорциумом покупателей о продаже всех бизнесов группы в России», – рассказали в «Яндекс».

Также сообщается о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

21 марта в Яндекс Еде стал доступен новый экспериментальный сценарий «Гид», который расширяет функционал сервиса.

До этого сообщалось, что Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начнет выпускать одежду под своими брендами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами