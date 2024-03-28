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Россия впервые вошла в топ-4 торговых партнеров Китая

Оверчук: Россия вышла на четвертое место среди торговых партнеров Китая

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Mark Schiefelbein/AP

Россия по итогам 2023 года заняла четвертое место по товарообороту с Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

«Россия впервые поднялась на четвертое место среди внешнеторговых партнеров КНР», — подчеркнул вице-премьер.

В прошлом году объем торговли двух стран достиг порядка $228 млрд. По данным китайской статслужбы, значение приблизилось к $240 млрд. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на четверть, установив исторический рекорд.

Накануне Оверчук сообщил, что доля национальных валют в торговых расчетах с КНР достигла 92%. Он также добавил, что РФ намерена совершенствоваться вместе с «друзьями и соседями».

На прошлой неделе Александр Новак раскрыл доли юаня и рубля в нефтеторговле России и Китая.

Ранее аналитики предупредили Запад о рисках дедолларизации мировой экономики после конфискации российских активов.

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