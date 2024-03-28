Экономист объяснил намерение G7 понизить потолок цен на российскую нефть

Экономист Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть. По мнению эксперта, таким образом Группа семи пытается оказывать давление на Москву. При этом он подчеркнул, что стоимость российского топлива от понижения планки не изменится.

«В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», — отметил Юшков.

Он добавил, что обсуждение потолка цен на российскую нефть лежит прежде всего в медийной плоскости.

Накануне помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт сообщил, что страны G7 обсуждают возможность снижения установленного потолка цен на нефть из РФ с нынешних $60 за баррель. Он также анонсировал введение новых санкций в отношении российского ТЭК, не уточнив деталей.

Ценовой потолок на уровне $60 за баррель для российского сырья вступил в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и ряд других государств договорились не закупать и не обслуживать перевозки нефти из РФ дороже этой цены. С февраля 2023 года аналогичный механизм заработал для нефтепродуктов с разными ценовыми порогами.

Ранее лавров объяснил, почему США вряд ли согласятся снизить потолок цен на нефть.