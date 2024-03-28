Москвичам назвали девять способов оплаты проезда без Samsung Pay

Существует много альтернативных способов платить за общественный транспорт в Москве. Приостановка Samsung Pay не критична. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

«Мы предлагаем пользоваться российскими технологиями при оплате проезда в московском транспорте. Предоставлен широкий выбор сервисов. По этому показателю мы входим в число мировых лидеров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На данный момент в городе доступно десять способов оплаты за проезд: билетом «Единый», картой «Тройка», банковской картой или стикером, наличными, картой москвича, по биометрии, через Mir Pay на телефонах Android, а также через СБП. Последний способ сейчас доступен в открытом тестовом режиме на всех турникетах метро, МЦК и речного транспорта.

Накануне стало известно, что с 3 апреля платежный сервис Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир».

Ранее банки оценили последствия от ухода Samsung Pay из России.