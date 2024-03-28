Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам назвали девять способов оплаты проезда без Samsung Pay

Дептранспорт Москвы: существует девять способов оплаты проезда без Samsung Pay

close
100%
Денис Воронин/Агентство «Москва»

Существует много альтернативных способов платить за общественный транспорт в Москве. Приостановка Samsung Pay не критична. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

«Мы предлагаем пользоваться российскими технологиями при оплате проезда в московском транспорте. Предоставлен широкий выбор сервисов. По этому показателю мы входим в число мировых лидеров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На данный момент в городе доступно десять способов оплаты за проезд: билетом «Единый», картой «Тройка», банковской картой или стикером, наличными, картой москвича, по биометрии, через Mir Pay на телефонах Android, а также через СБП. Последний способ сейчас доступен в открытом тестовом режиме на всех турникетах метро, МЦК и речного транспорта.

Накануне стало известно, что с 3 апреля платежный сервис Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир».

Ранее банки оценили последствия от ухода Samsung Pay из России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами