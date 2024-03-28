Финансист предрек рост числа отказов россиянам в зарубежных банках

Россияне будут чаще сталкиваться с отказами в обслуживании в зарубежных банках. Примеру Швейцарии последуют другие страны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, комментируя сообщения о том, что некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, имеющих помимо швейцарского еще и российский паспорт.

«Конечно, причины отказа в обслуживании могут быть разными возможно и объективными, ведь не все россияне кристально честны перед законом. Однако ясно, что российский паспорт для западных стран — это уже своего рода «черная метка», весомый риск попасть под вторичные санкции», — отметил эксперт.

Банки как всегда страхуются, и заранее молчаливо относят лиц с гражданством России к категории клиентов высокого риска, пояснил Аитов. По мере нормализации ситуации — уже в среднесрочной перспективе — банки начнут применяться более слабые, не столь резкие формы дискриминации россиян, счел эксперт. Могут вводиться специальные условия обслуживания для клиентов с российским гражданством, или повышенные комиссии за переводы в РФ, предположил Аитов.

По его словам, жаловаться на все происходящее бесполезно. Вероятность удовлетворения этих исков о дискриминации к отказавшим в обслуживании банкам — практически нулевая, сами иски — бесперспективные, заключил финансист.

О политике некоторых швейцарских банков в отношении лиц с российским гражданством 28 марта сообщила газета «Ведомости».

Ранее Аитов для «Газеты.Ru» оценил отказ двух китайских банков принимать платежи из России.