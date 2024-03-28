В России спрогнозировали дальнейшее сокращение числа пенсионных фондов

Число негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России продолжит сокращаться в ближайшие годы. Об этом заявил президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков, прогнозируя дальнейшую концентрацию рынка вокруг крупнейших игроков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Будут какие-то истории со сдачей лицензий. Если не в 2024-м, то в 2025 году сокращение их числа произойдет», — отметил Беляков.

Он напомнил, что в 2000 году в стране действовали 262 НПФ, а к 2023 году осталось только 37.

«В ближайшее время, по нашим оценкам, чисто НПФ может сократиться до 30. Плохо это или хорошо? Если эти 30 будут справляться, значит это неплохо. Если не справляются, значит что-то не так в экономике», — пояснил глава НАПФ концентрацию на рынке.

По словам Белякова, искусственно «закручивать гайки», стремясь к определенному количеству фондов, не следует.

«Если фонды перестают приносить акционерам доход или не способны соблюдать обязательные требования, они уходят с рынка», — сказал он.

Малые фонды с предприятиями, с гражданами с низким доходом, с небольшой клиентской базой в конкретной регионе их присутствия выполняют важную социальную функцию пенсионного обеспечения той группы, которая является не очень интересной для больших фондов, потому что туда надо прийти, заниматься этим, все надо содержать, подытожил эксперт.

До этого россиянам рассказали , как сменить НПФ без потери дохода.

Ранее Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения.