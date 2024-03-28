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В США назвали страну, которой изъятие активов РФ принесет выгоду

RS: изъятие Западом замороженных финактивов России принесет выгоду Китаю

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Depositphotos

Кампания по перераспределению заблокированных финансовых активов России может изменить международный рынок в пользу Китая. Об этом сообщает газета Responsible Statecraft.

»Пекин, вероятно, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада стала слишком жестокой», — указывается в материале.

Согласно информации издания, «милитаризация» американского доллара спровоцирует опасения у мирового сообщества касательно надежности данной валюты, чем не преминет воспользоваться КНР, выступающий за дедолларизацию и стремящийся нарастить долю юаня в мировых валютных резервах.

«Сомнительная практика конфискации активов сделает положение доллара <...> еще более шатким», — поясняется в статье.

В начале марта в «Обзоре финансовых инструментов» Центробанка сообщалось, что курс юаня на валютном рынке РФ систематически недооценивается к доллару.

Ранее финансист заявил о повышенном спросе на валюту в России.

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