Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал последствия ухода производителя кирпича Wienerberger из России

Экономист Лобода не ждет дефицита кирпича в России из-за ухода Wienerberger

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В России нет и не будет дефицита кирпича и, соответственно, проблем со строительством жилья. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя продажу австрийским концерном Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, заводов в России.

«Wienerberger владел в России всего двумя небольшими кирпичными заводами, совокупная выручка которых в прошлом году составила всего 1,5 млрд руб. Поэтому их продажа тоже не самой крупной российской компании на этом рынке никак не сможет оказаться влияние на цены и предложение кирпича в России», — отметил Лобода.

Доля иностранных производителей кирпича в России очень незначительно: доля импорта не превышает 5%, подчеркнул экономист. По его словам, отечественные производители в 2024 году увеличат свою долю на рынке. Лобода допустил рост цен на кирпич в 2024 году: стройматериалы уже начали дорожать с начала года. Но это связано с сохраняющимся спросом на жилье в новостройках, подытожил экономист.

Wienerberger продал два завода во Владимирской области и Татарстане компании брянского бизнесмена Алексея Филина, сообщило РБК 28 марта. У Филина уже есть активы в строительной отрасли.

Ранее в России спрогнозировали рост числа покупок загородных домов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами