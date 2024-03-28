Экономист назвал последствия ухода производителя кирпича Wienerberger из России

В России нет и не будет дефицита кирпича и, соответственно, проблем со строительством жилья. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя продажу австрийским концерном Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, заводов в России.

«Wienerberger владел в России всего двумя небольшими кирпичными заводами, совокупная выручка которых в прошлом году составила всего 1,5 млрд руб. Поэтому их продажа тоже не самой крупной российской компании на этом рынке никак не сможет оказаться влияние на цены и предложение кирпича в России», — отметил Лобода.

Доля иностранных производителей кирпича в России очень незначительно: доля импорта не превышает 5%, подчеркнул экономист. По его словам, отечественные производители в 2024 году увеличат свою долю на рынке. Лобода допустил рост цен на кирпич в 2024 году: стройматериалы уже начали дорожать с начала года. Но это связано с сохраняющимся спросом на жилье в новостройках, подытожил экономист.

Wienerberger продал два завода во Владимирской области и Татарстане компании брянского бизнесмена Алексея Филина, сообщило РБК 28 марта. У Филина уже есть активы в строительной отрасли.

Ранее в России спрогнозировали рост числа покупок загородных домов.