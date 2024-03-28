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ЦБ оценил темпы роста цен в России

Главный экономист ЦБ Львова: в феврале годовая инфляция в ЦФО выросла до 7,5%

В феврале 2024 года годовая инфляция в Центральном федеральном округе России выросла до 7,5% после 7,3% в январе. Для сравнения, в целом по России годовая инфляция в феврале составила 7,7% после 7,4% в январе. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный экономист Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Александра Львова.

«Основные причины роста цен в Центральной России – рост издержек производителей ряда непродовольственных товаров, а также сохранение высокого спроса на них. При этом в Московской области, в отличие от Центрального федерального округа, годовая инфляция в феврале этого года продолжила уменьшаться и составила 7,1% после 7,2% в январе», — отметила Львова.

По ее словам, в Подмосковье цены в годовом выражении росли медленнее из-за того, что в продаже стало больше фруктов, а также из-за принятых правительством РФ мер по стабилизации цен. Так, на рынке куриных яиц действия властей вызвали коррекцию цен после пиковых значений в предыдущие месяцы, уточнила главный экономист. По этой причине цены на куриные яйца в Подмосковье в феврале росли медленнее, чем месяцем ранее.

Также в Московской области выросло предложение апельсинов из-за увеличения их поставок из стран-поставщиков, добавила Львова. Как результат – цены на апельсины в феврале росли в годовом выражении медленнее, чем в предыдущем месяце.

В Московской области уменьшился годовой рост цен и на экскурсионные услуги, сказала Львова.

«В феврале 2023 года из-за ограниченного количества вариантов для зарубежного туризма вырос спрос на отдых в России, что привело к росту цен на него. В феврале 2024 года такого спроса не было, поэтому цены выросли не так сильно. В результате так называемого эффекта высокой базы цены на экскурсионные туры внутри России, а также на поездки на отдых на Черноморское побережье в феврале росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее», — заключила Львова.

По прогнозу ЦБ, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% с учетом инфляции и инфляционных ожиданий.

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