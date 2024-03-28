Стало известно, сколько россиян бросают товары на кассе и почему

Каждый второй россиянин хотя бы раз бросал товары на кассе. К такому выводу пришли аналитики «Х5 Клуба». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина опрошенных (43,4%) признались, что оставляют товар один раз в полгода, больше трети — хотя бы раз в год (37%). Ежемесячную привычку бросать продукты на кассе имеют 15% респондентов. 1% покупателей делают это регулярно.

Чаще всего россияне оставляют товары на кассе если что-то идет не так. Например, отличается ценник или товар не пробивается (65,6%). 21,6% респондентов рассказали, что могу оставить товар в последний момент потому, что он им просто разонравился. Еще 15,7% потребителей бросают продукт, потому что им не хватает денег на покупку.

Проще всего россияне расстаются со сладостями. 50,4% покупателям не жалко отказаться на кассе от снеков и быстрых перекусов. Еще треть готова оставить в магазине алкоголь и другие напитки. Реже всего отказываются от товаров здорового питания — их бросают всего 3,7% потребителей.

Опрос проводился среди потребителей по всей России в возрасте от 18 до 55+ лет.

До этого стало известно, из-за чего подорожала доставка продуктов.

Ранее сообщалось, что россияне стали охотнее покупать отечественные товары.