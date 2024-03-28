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На АЭС в Венгрии остановлен энергоблок

На АЭС в Венгрии остановлен первый энергоблок, второй работает частично

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АЭС «Пакш»

Первый энергоблок ядерной станции «Пакш» в Венгрии был выключен из-за срабатывания системы автоматической защиты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное управление по ядерной энергии.

Второй энергоблок работает на уменьшенной мощности из-за неисправности одного из элементов конструкции. Оба инцидента произошли 25 марта утром.

Управление отметило, что остановка первого реактора не повлияла на безопасность и окружающую среду. Причина сбоя пока не установлена, специалисты работают над этим. Второй энергоблок временно работает на 100 МВт вместо номинальных 440 МВт из-за проблем с насосом.

Ремонт уже начат, и после его завершения энергоблок будет восстановлен до полной мощности без угрозы для безопасности и окружающей среды.

27 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал слухами задержку строительства АЭС «Пакш-2». Так он отреагировал на появившуюся информацию о переносе на два года сроков реализации этого проекта.

Сийярто также напомнил, что в августе 2023 года началось непосредственное строительство двух новых энергоблоков АЭС. Уже установлена защищающая котлован от грунтовых вод противофильтрационная завеса, проходят работы по укреплению грунта на площадке под пятый и шестой блоки. По имеющемуся плану в начале 2025 года, а может, и в конце нынешнего года, состоится заливка первого бетона.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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