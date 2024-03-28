Прибалтийские страны блокируют гуманитарные поставки удобрений РФ в Африку

На территории Евросоюза, преимущественно в Латвии и Эстонии, остаются заблокированными около 150 тысяч тонн российских удобрений, хотя введенные ЕС санкции не распространяются на продукцию сельскохозяйственного назначения. Об этом пишут «Известия».

В компании «Уралкалий» изданию сообщили, что при посредничестве ООН ведется активная работа по организации благотворительной доставки этих удобрений в развивающиеся страны, однако усилия пока безуспешны.

В экспертном сообществе полагают, что прибалтийские страны вряд ли пойдут навстречу даже ради гуманитарной помощи государствам Африки.

С 2022 года (когда ЕС были введены санкции из-за начала специальной военной операции на Украине) в портах европейских стран скопилось около 260 тонн российских удобрений. С тех пор удалось вывезти около 111 тысяч тонн — в основном из Нидерландов и Бельгии. Остальное находится в портах Латвии и Эстонии. В частности, только на одном запертом в рижском потру судне Asian Majesty находится 55 тыс. тонн калийных удобрений.

«Эстонии и Латвии абсолютно безразличны интересы Африки. Они решают одну вполне понятную задачу — создание максимальных сложностей по всем направлениям для России. Если в результате этих действий пострадают другие страны, это сопутствующий ущерб», — пояснил «Известиям» президент ассоциации Прибалтийских исследований Николай Межевич.

По данным ООН, в 2024 году в Западной и Центральной Африке будут голодать рекордные 49,5 млн человек — на 4% больше, чем в 2023 году. Наиболее сложная ситуация складывается в таких странах, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

20 марта сообщалось, что Россия безвозмездно передала Зимбабве тысячи тонн пшеницы и удобрений.

Ранее были названы главные покупатели российских удобрений в мире.