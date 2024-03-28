В России подорожала аренда квартир

По итогам первых двух недель марта 2024 года объем предложения квартир в долгосрочную аренду по России уменьшился на 21,5% год к году и на 2,6% к первой половине февраля. Средняя арендная ставка квартиры в стране увеличилась на 16% (с 25 тыс. до 29 тыс. руб.) за год и на 3,6% — с февраля 2024-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Наиболее заметно выросла средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (+25%, с 20 тыс. до 25 тыс. рублей) год к году, однако она не изменилась за последний месяц. В то же время аренда двухкомнатных квартир подорожала на 10% за год (с 30 тыс. до 33 тыс. рублей) и на 3,1% за последний месяц. Стоимость найма трехкомнатных квартир увеличилась на 11,1% в годовом выражении (с 45 тыс. до 50 тыс. рублей).

«Рост арендных ставок квартир обусловлен в первую очередь дисбалансом в структуре спроса и предложение. Интерес к аренде остается почти таким же, как и год назад. В этот же период экспозиция заметно уменьшилась в силу того, что сейчас для многих россиян аренда является более привлекательными вариантом, чем покупка собственного жилья в ипотеку под высокий процент» 16-17%, в ряде случаев — 25% , — пояснил Каменев.

В ближайшее время эксперт не ждет заметного снижения средних ставок аренды по России. Если они и будут повышаться, то плавно, без резких скачков, добавил Каменев.

По его словам, за последний год спрос на аренду квартир в России уменьшился на 3,3% — в основном это обусловлено снижением интереса за февраль (-3,4%). Отдельно спрос на однокомнатные квартиры ослаб на 6,4%, снижение наблюдалось также в феврале (-4,5%). Интерес к двухкомнатным квартирам снизился на 4,5% и на 2,1% за последний месяц. Спрос на аренду «трешек» уменьшился на 6,3% за год, 1,5% из которых пришлись на февраль.

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал рост цен на аренду квартир в марте.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичных квартир.