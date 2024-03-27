Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны причины рекордного обвала курса иены

Bloomberg: разрыв ставок с США привел к худшему обвалу иены за три десятилетия

close
100%
Shutterstock

Иена упала до минимума с 1990-х из-за разрыва процентных ставок с США — курс рухнул после повышения ключевой ставки Банком Японии на 0,25%, до 0,5%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Это первое ужесточение монетарной политики за 17 лет. Однако ФРС повысила ставку куда значительнее — до 5,25%. Рынки ждут сохранения дивергенции в политике ЦБ двух стран.

После экстренной встречи представителей Минфина, Центробанка и регулятора финрынка чиновники указали, что нынешнее катастрофическое обрушение иены имеет «спекулятивные основания». Министр финансов Сюнити Судзуки предупредил, что Токио рассматривает «все варианты действий» для сдерживания падения нацвалюты.

Финансовые власти Японии заявили о возможности валютной интервенции для стабилизации курса иены — впервые с 1998 года, отметило агентство.

На азиатских торгах обновил 34-летний максимум, достигнув отметки 151,94 иены.

Ранее была названа доля нацвалют в расчетах России с Китаем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами