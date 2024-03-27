В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией

Проблема с оплатой товаров из РФ, поставляемых турецкими экспортерами, так и не решена после ее выявления в начале года. Об этом пишет турецкое издание Dünyа.

Турецкие компании не могут получить деньги за отгруженный в Россию товар, так как местные банки отказываются проводить соответствующие платежи. Действующее законодательство обязывает экспортную выручку поступать на счета в Турции в течение 180 дней, однако Минторговли страны, вероятно, продлит этот срок до 24 месяцев, пишет издание.

В результате торговля с Россией фактически остановилась, предупреждают участники турецкого рынка. В перспективе это грозит сокращением производственных мощностей в ответ на замедление выпуска продукции, а также негативно скажется на занятости в отрасли.

Причиной тупиковой ситуации стало ужесточение антироссийских санкций США в конце 2023 года. Вашингтон пригрозил наказаниями организациям, проводящим операции, способствующие обходу ограничений, в том числе поставкам подсанкционных товаров или обслуживанию лиц из черных списков.

При этом источник в администрации президента Турции успокаивает — Анкара считает проблему некатастрофичной и ведомства двух стран работают над ее разрешением.

До этого была названа доля нацвалют в расчетах России с Китаем.

Ранее банки Турции, Китая и ОАЭ также начали затягивать расчеты по поставкам российской нефти из-за опасений вторичных санкций.