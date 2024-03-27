Одна из богатейших стран Африки может остаться без традиционной еды из-за засухи

Южноафриканская Республика может быть вынуждена импортировать значительные объемы белой кукурузы, основного ингредиента для приготовления местной кукурузной каши, впервые с 2017 года из-за засухи, вызванной погодным явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет Bloomberg.

Белая разновидность кукурузы, из которой готовят популярную в регионе кашу под названием пап, является основным продуктом питания во всей Южной Африке, в то время как в остальном мире предпочтение отдается желтой кукурузе. ЮАР обычно являлась крупнейшим экспортером этой культуры на материке.

Однако в периоды нехватки белой кукурузы страны Южной Африки вынуждены импортировать ее, главным образом из Мексики и США. При этом жители региона с недоверием относятся к замене желтой кукурузой из-за вкусовых предпочтений. Засуха также сократила урожаи в других странах Южной Африки.

В сезоне 2016/17 годов, заканчивающемся в конце апреля, ЮАР импортировала 644 144 тонны белой кукурузы из этих двух стран Северной Америки, согласно данным Южноафриканской зерновой информационной службы. За исключением 7583 тонн, закупленных в Замбии в 2021/22 году, импорта белой кукурузы в ЮАР не было.

Вместе с тем главный экономист фермерской ассоциации выразил надежду, что засуха окажется кратковременным явлением, и производство кукурузы в ЮАР улучшится в следующем сезоне.

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