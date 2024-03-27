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Названа доля нацвалют в расчетах России с Китаем

Оверчук: доля нацвалют в расчетах России с Китаем достигла 92%

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Доля национальных валют в торговых расчетах России и Китая достигла 92%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видели, как использование американского доллара в качестве оружия привело к нестабильности и неопределенности. Это было их [США] решение, мы не могли сидеть и ждать, что же произойдет», — заявил вице-премьер.

Оверчук отметил, что Россия намерена совершенствоваться вместе с «друзьями и соседями», а также указал на готовность Москвы к взаимодействию ради общего экономического развития и политической стабильности.

На прошлой неделе Александр Новак раскрыл доли юаня и рубля в нефтеторговле России и Китая.

До этого курс юаня обвалился до четырехмесячного минимума, опустившись до 7,26 юаня за доллар.

Ранее Россия столкнулась с проблемами по оплате товаров в трех странах.

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