Украина получит €100 млн от Банка развития Совета Европы

Банк развития Совета Европы перечислит Украине €100 млн, сообщило министерство финансов страны в своем Telegram-канале.

В Минфине отметили, что выплата будет осуществляться в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество», который предусматривает предоставление компенсации более чем за две тысячи жилищных сертификатов.

На перечисленные Евросоюзом денежные средства украинцы, лишившиеся жилья в результате боевых действий за последние два года, смогут купить новое жилье. По словам замминистра финансов Украины Ольги Зыковой, жилищный сектор является одним из самых пострадавших в экономике страны.

27 марта глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд. Большая часть средств — почти $5 млрд — поступит от фонда помощи Евросоюза.

Ранее в США заявили, что помощь Украине не является приоритетом для страны: Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.