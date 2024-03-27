Финансист назвал способ платить картой «Мир» со смартфонов Samsung

Смартфоны Samsung работают на операционной системе Android, поэтому скачать Mir Pay можно с российского RuStore. Это позволит платить картами «Мир» с самсунгов в магазинах и транспорте, рассказал «Газете.Ru» председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, приостанавливает партнерство с платежной системой «Мир» с 3 апреля.

«Если установить Mir Pay, любой Samsung будет работать через NFC без всяких проблем — как в торгово-сервисных предприятиях, так и на транспорте. Почему? Терминал торгово-сервисного предприятия даже не «понимает» какой именно аппарат ему предъявляется — Samsung, Xiaomi или еще что-то. Конечно, предустановленного приложения Mir Pay на самсунгах теперь не будет», — отметил Аитов.

Он напомнил, что карты «Мир» нельзя добавить в сервисы Apple Pay или Google Pay уже пару лет.

«Что касается смартфонов Apple, есть путь, хотя и не очень элегантный, но работающий — это специальная накладка-стикер, этакий неофициальный элемент, который позволяет обойти трудности установки приложения на эти аппараты. Такие стикеры продается на рынках типа Савеловского», — сказал эксперт.

Сообщения о приостановке работы платежного сервиса на Samsung с платежной системой «Мир» появились 27 марта.

Ранее Аитов для «Газеты.Ru» оценил отказ двух китайских банков принимать платежи из России.