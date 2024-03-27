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В Поволжье открыли многофункциональный центр для обучения молодежи

Студенты в Поволжье познакомятся с работой «Роснефти» при помощи VR

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Martin Schutt/Global Look Press

В сызранском филиале Самарского государственного технического университета при поддержке Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») открылся многофункциональный центр для обучения молодежи, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Центр оснащен VR-оборудование и медиасистемой, с помощью которой студенты смогут узнать о предприятиях «Роснефти» и перспективах трудоустройства в компании.

Также в центре представлено оборудование видеоконференцсвязи и высокоскоростной интернет.

Напомним, на данный момент «Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза и 58 колледжей.

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