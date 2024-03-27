В Поволжье открыли многофункциональный центр для обучения молодежи

В сызранском филиале Самарского государственного технического университета при поддержке Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») открылся многофункциональный центр для обучения молодежи, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Центр оснащен VR-оборудование и медиасистемой, с помощью которой студенты смогут узнать о предприятиях «Роснефти» и перспективах трудоустройства в компании.

Также в центре представлено оборудование видеоконференцсвязи и высокоскоростной интернет.

Напомним, на данный момент «Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза и 58 колледжей.