Volvo выпустила последнее дизельное авто. Компания полностью перейдет на электромобили

Шведский автоконцерн Volvo Cars выпустил последний автомобиль на дизельном топливе в своей истории, сообщает агентство ТТ.

Им стал внедорожник XC90. Машина сошла с конвейера в Гетеборге 26 марта.

Volvo решила сосредоточиться на производстве электромобилей премиум-класса. К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск «электричек».

«Электрические силовые агрегаты — это наше будущее, они превосходят двигатели внутреннего сгорания: они производят меньше шума, меньше вибрации, снижают затраты на обслуживание для наших клиентов и [у них] нулевые выбросы выхлопных газов», — отмечал ранее глава концерна Джим Роуэн.

Volvo Cars с 2010 года принадлежит китайскому Zhejiang Geely Holding. Холдинг выкупил бренд у Ford Motor за $1,8 млрд.

В последнее время в США заговорили об угрозе американской промышленности со стороны Китая. Вашингтон опасается экспансии китайских электромобилей на местный рынок.

Ранее в Японии начали производство летающих автомобилей.