Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Volvo выпустила последнее дизельное авто. Компания полностью перейдет на электромобили

Volvo выпустила последний автомобиль на дизеле в своей истории

close
100%
Depositphotos

Шведский автоконцерн Volvo Cars выпустил последний автомобиль на дизельном топливе в своей истории, сообщает агентство ТТ.

Им стал внедорожник XC90. Машина сошла с конвейера в Гетеборге 26 марта.

Volvo решила сосредоточиться на производстве электромобилей премиум-класса. К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск «электричек».

«Электрические силовые агрегаты — это наше будущее, они превосходят двигатели внутреннего сгорания: они производят меньше шума, меньше вибрации, снижают затраты на обслуживание для наших клиентов и [у них] нулевые выбросы выхлопных газов», — отмечал ранее глава концерна Джим Роуэн.

Volvo Cars с 2010 года принадлежит китайскому Zhejiang Geely Holding. Холдинг выкупил бренд у Ford Motor за $1,8 млрд.

В последнее время в США заговорили об угрозе американской промышленности со стороны Китая. Вашингтон опасается экспансии китайских электромобилей на местный рынок.

Ранее в Японии начали производство летающих автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами